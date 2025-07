Alessandro Nardelli (Inpuglia24): “Continuo a dare anche quando ricevo poco. La generosità parla di me”

Un messaggio di forza, identità e valori personali quello condiviso sui social da Alessandro Nardelli, direttore della testata Inpuglia24.

“Continuo a dare anche quando ricevo poco – scrive – non perché sia ingenuo, ma perché so chi sono. La generosità parla di me, non di chi la spreca”.

Parole che riflettono uno stile di leadership basato su coerenza, dedizione e altruismo, in un momento in cui il senso del dovere e la disponibilità verso gli altri rischiano spesso di essere fraintesi come debolezze. Il post ha raccolto in poche ore numerosi consensi e commenti di apprezzamento, a testimonianza di un messaggio capace di toccare corde profonde.