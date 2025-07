Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona

Un’esplosione violentissima ha scosso la Capitale alle 8:18 di venerdì mattina. Un boato, avvertito distintamente in diversi quartieri della città, ha preceduto l’innalzarsi di una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, dalla zona di via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Sud-Est di Roma.

A provocare lo scoppio sarebbe stato un deposito di gas e carburante situato nei pressi di un distributore di benzina. Al momento non è chiaro se la deflagrazione sia avvenuta durante un’operazione di rifornimento. Sul posto sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e numerose ambulanze del 118.

La zona, particolarmente sensibile per la presenza di un asilo nido e di un circolo sportivo nelle immediate vicinanze, è stata evacuata. I residenti, colti dal panico, si sono riversati in strada mentre si susseguivano le esplosioni: secondo alcune testimonianze, riportate anche sui social, prima si sarebbe verificato un incendio, seguito da due detonazioni a breve distanza l’una dall’altra, la seconda delle quali particolarmente potente.

Al momento si contano diversi feriti, ma il bilancio è ancora in aggiornamento. È stato attivato il piano di emergenza cittadino e tutti i pronto soccorso della Capitale sono stati allertati secondo le procedure previste per questo tipo di emergenze.

Le autorità stanno mettendo in sicurezza l’area e cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.