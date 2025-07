Elezioni regionali Marche, Battistoni (FI): «Squadra forte e coesa per Ancona. Al via la nostra campagna elettorale»

«Parte oggi la nostra campagna elettorale per le Marche, forti dell’esperienza e della serietà dei nostri candidati». Lo ha annunciato il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni, in occasione della presentazione ufficiale della squadra azzurra per la provincia di Ancona alle prossime elezioni regionali.

Presenti anche il segretario nazionale Antonio Tajani e i candidati: Mirko Bilò, Lindita Elezi, Marco Battino, Manuela Caucci e Tiziano Consoli. «Una squadra coesa, radicata e competente – ha sottolineato Battistoni – formata da donne e uomini che hanno già dimostrato, con spirito di servizio e concretezza, di saper amministrare i territori».

Il deputato ha ribadito il ruolo centrale di Forza Italia come punto di riferimento del centro moderato, «aperto al dialogo e vicino alle comunità», e ha ricordato le recenti iniziative del partito, tra cui il congresso del PPE ad Ancona e il prossimo appuntamento di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto. «Insieme costruiremo un centrodestra vincente per le Marche», ha concluso.