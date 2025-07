Lucia Isone consegue con lode il Master in Counselling Relazionale: più conversioni e un ROI più alto per ogni business digitale

Lucia Isone ha conseguito con il massimo dei voti – 110 e lode – il Master in Counselling Relazionale, coronando un percorso formativo che rafforza la sua già consolidata esperienza nel campo della consulenza strategica e dell’e-commerce.

La sua tesi, incentrata sul Counselling per Imprenditori Digitali, analizza il legame tra dinamiche relazionali, mindset e processi decisionali nel mondo digitale, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane di chi opera nel settore online. «Il successo nel digitale – sottolinea Isone – non dipende solo dalla tecnica, ma anche dalla capacità di gestire relazioni, stress e visione strategica».

Con alle spalle un solido background in SEO ed e-commerce, Lucia Isone amplia ora il proprio raggio d’azione, integrando competenze psicologiche e relazionali per favorire il benessere organizzativo, migliorare la chiarezza strategica e incrementare l’efficienza operativa dei propri clienti. Un approccio innovativo che punta a tradurre il benessere interno in risultati concreti: più conversioni e un ROI più alto per ogni business digitale.