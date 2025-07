In rotazione radiofonica e su tutti i digital store “Code!”, il nuovo singolo di Grindalf

Con “CODE!”, Grindalf dà forma a un’esigenza profonda: quella di evadere da uno script che ci definisce prima ancora di poterci capire. Il codice da cui prende il nome il brano è fatto di regole invisibili, stringhe che ci tengono fermi, che ci assegnano un valore e ci spingono a rincorrerlo.

“CODE!” rappresenta la via di fuga per l’artista. Un brano che mescola Future Bass, UKG e Dubstep in un equilibrio tanto potente quanto instabile, dove l’energia si alterna a momenti più calmi. Ogni suono sembra voler spezzare qualcosa, ogni passaggio lascia intravedere una possibilità di uscita.

“CODE!” è un brano che decostruisce le emozioni per ricomporle in una forma nuova, più sincera, più libera. Grindalf esplora, scava, rompe gli schemi e attraverso questo brano invita chi lo ascolta a fare lo stesso.

Spiegano gli artisti a proposito del nuovo brano: “Ho prodotto “CODE!” in un momento scuro dell’ultimo anno in cui non vedevo vie d’uscita, ascoltavo solo ambient per colpa delle emicranie, avevo bisogno di scrivere una traccia che mi avrebbe portato fuori dalla bolla, qualcosa di energico. Nello stesso periodo ho reimparato ad apprezzare alcune piccole cose della vita che avevo assolutamente dimenticato, da lì la comunicazione e i reel a tema nature, volevo portare lo sguardo di chi mi segue verso quelle cose che mi hanno aiutato a rompere il codice.”.

Biografia

Grindalf è un produttore e DJ romano classe ’96. La sue selezioni sono una miscela di bass, house, garage, Dnb, contaminati dalle percussioni di ogni parte del globo. Il suo percorso e la sua formazione hanno radici nell’hip hop, nel punk e nell’elettronica breakbeat. È stato guest per Reprezent FM, Subtle Radio e alcune sue produzioni contano passaggi su Rinse FM, Worldwide FM e BBC.

Nell’ultimo anno abbiamo visto la release dell’ EP “Armor”, autoprodotto contenitore di bangers sperimentali Dnb, e l’Ep “Orbs”, curato dall’etichetta e collettivo Londinese Love In The Endz. Tra le produzioni notabili troviamo un beat in “MM4” di Madman e una co-prod in “Eclissi” di Gemitaiz. Un’altra comfort zone nella quale ama aggirarsi è quella delle Edit e dei Remix, che vengono assiduamente suonati e supportati da numerosi DJ internazionali, redendo il profilo Bandcamp di Grindalf una piccola cava di tools per selezionatori di musica.