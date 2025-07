Fast Confsal Trasporto Aereo, a fianco dei lavoratori

L’aeroporto di Catania Fontanarossa è spesso il primo in Sicilia per traffico turistico, ma anche specialmente per il traffico nazionale. Nel 2021, lo scalo catanese ha superato Roma Fiumicino in termini di passeggeri nel traffico nazionale, ma la situazione può variare di anno in anno. Fontanarossa è un importante punto di riferimento per turisti nazionali e internazionali che visitano la Sicilia orientale e l’Etna.

Il traffico dello scalo resta in continua espansione, con numerosi voli di linea e a nolo favoriti dalla posizione geografica e dai collegamenti stradali.

Pertanto per tutelare il lavoro di tanti lavoratori, scende in campo il sindacato, Fast Confsal Trasporto Aereo, con il suo rappresentante regionale Bartolo Curia, per un impegno continuo e totale e per garantire più sicuri i contratti di tutti i lavoratori dei servizi handling.