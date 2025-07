Soriano Calabro. Giornata della cultura al Polo Museale: i bambini del Grest scoprono arte e tradizioni

Mattinata all’insegna della cultura e della scoperta per i bambini del Grest, protagonisti di un’iniziativa speciale organizzata presso il Polo Museale di Soriano Calabro. In occasione della “Giornata della Cultura”, i piccoli visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino la storia, l’arte e le tradizioni del territorio, in un percorso coinvolgente pensato per avvicinarli al patrimonio culturale locale.

L’incontro, ricco di entusiasmo e curiosità, ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza educativa e stimolante, grazie anche al prezioso supporto di animatori ed educatori, che hanno reso possibile l’iniziativa.

Un’occasione importante per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la memoria storica della comunità, valorizzando il ruolo del Polo Museale come centro attivo di cultura e formazione.