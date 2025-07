Emergenza caldo: l’Usl Umbria 1 attiva il monitoraggio su ospedali, assistenza territoriale e lavoratori esposti

La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1 ha reso noto che è in corso un monitoraggio costante dell’emergenza calore su tutto il territorio di competenza. L’attenzione è rivolta in particolare alle strutture ospedaliere, ai servizi territoriali e alla tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate.

Ospedali sotto controllo

Presso gli ospedali di Città di Castello e Umbertide non si registrano, al momento, particolari criticità né un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso o dei ricoveri nei reparti di Medicina. Situazione analoga anche nelle strutture di Branca, Assisi, Castiglione del Lago e Media Valle del Tevere, dove non si rilevano incrementi di casi riconducibili al caldo. In tutti i Pronto Soccorso dell’Azienda è attiva una particolare attenzione alla distribuzione di acqua per prevenire disidratazione e colpi di calore tra i pazienti in attesa.

Assistenza domiciliare e residenze protette

Nei sei Distretti sanitari dell’Usl Umbria 1, i pazienti seguiti tramite Assistenza domiciliare integrata (Adi) sono regolarmente monitorati. Il personale sanitario ha fornito istruzioni specifiche per affrontare le alte temperature, con particolare riguardo all’idratazione e al controllo della temperatura ambientale. Anche le residenze protette e gli Ospedali di Comunità sono stati allertati affinché mantengano sotto controllo il benessere degli assistiti e il microclima interno.

Tutela dei lavoratori e vigilanza nei cantieri

Per le attività in cantieri esterni e in ambito agricolo, è stata disposta l’affissione dell’ordinanza regionale che definisce le misure di tutela per i lavoratori esposti al caldo. L’Usl Umbria 1 sta inoltre programmando controlli a campione nei cantieri e nelle aziende agricole, per verificare il rispetto delle norme previste.

Collaborazione con i Comuni

Ogni Comune del territorio ha attivato un Piano Calore condiviso con l’Azienda sanitaria, monitorato costantemente per assicurare un intervento rapido ed efficace.

L’Usl Umbria 1 conferma il proprio impegno per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, dei pazienti e degli operatori, attraverso un’azione coordinata e continua su tutto il territorio.