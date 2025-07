Lollobrigida ricevuto alla Casa Bianca: “Italia e USA alleati strategici, condividiamo valori prima che interessi”

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato di essere stato il primo titolare europeo del dicastero ad essere ricevuto alla Casa Bianca. A renderlo noto è stato lo stesso Lollobrigida attraverso una dichiarazione in cui ha ringraziato Brook Rollins, segretario americano all’Agricoltura, definendola “collega e amica”.

“USA e Italia – ha dichiarato il ministro – sono legati da valori comuni prima ancora che da rapporti commerciali importantissimi, che vanno difesi e incrementati”.

Lollobrigida ha sottolineato il clima positivo dell’incontro con un’espressione in inglese: “We feel good together”, ovvero “stiamo bene insieme”, confermando l’impegno a rafforzare quella che ha definito “una alleanza strategica per noi e per l’intera Europa”.