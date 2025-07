Perugia. Incendio a Monte Scosso: fiamme coinvolgono un annesso agricolo, nessun ferito

Un incendio è scoppiato nella zona di Monte Scosso a Perugia, mobilitando immediatamente le squadre di soccorso impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco e una squadra dell’Agenzia Forestale, che stanno lavorando per contenere le fiamme.

Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto un annesso agricolo. Fortunatamente, non risultano persone in pericolo al momento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.