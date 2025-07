Francesco, l’uomo che disarmò il mondo: la biografia sincera di Elio Pollichino

Con Francesco d’Assisi, Elio Pollichino firma una biografia toccante e intensa che riesce a restituire al lettore la profonda umanità e la radicale spiritualità di uno dei santi più amati della cristianità. Non si tratta solo di un racconto cronologico, ma di un vero e proprio cammino narrativo che segue Francesco dalla sua inquieta giovinezza fino all’abbandono totale alla volontà di Dio.

Il testo si apre con un giovane Francesco, ricco, inquieto e affamato di senso. Sin dalle prime pagine si percepisce la volontà dell’autore di parlare non solo della figura religiosa, ma dell’uomo in trasformazione, attraversato da dubbi e da visioni. È una narrazione che coinvolge, perché scritta con una voce sincera e appassionata, capace di coniugare semplicità e profondità.

I momenti chiave della vita del Santo – la spoliazione pubblica, la fondazione dell’Ordine francescano, l’incontro con il Sultano durante le crociate, il ritiro mistico alla Verna, le stimmate, la morte – vengono raccontati con uno stile sobrio ma evocativo, che sa illuminare anche gli aspetti meno noti o più simbolici della sua vicenda. Il libro, inoltre, non si limita alla cronaca: porta il lettore dentro la dimensione spirituale di Francesco, quella che ha reso la sua vita una rivoluzione silenziosa, fatta di mitezza, povertà e amore assoluto.

Particolarmente preziosa è l’integrazione con testimonianze storiche, curiosità poco conosciute e immagini evocative che impreziosiscono la narrazione e la rendono adatta non solo al lettore devoto, ma anche a chi si avvicina per la prima volta alla figura del Santo con spirito di ricerca o riflessione.

Il Francesco d’Assisi di Pollichino non è un’icona irraggiungibile, ma un uomo vivo, reale, che sceglie la fragilità come forza e la rinuncia come pienezza. Un esempio di fede che continua a interpellare anche chi oggi si interroga sul senso della vita, sul rapporto con il potere, sulla giustizia, sull’ambiente e sul valore della fraternità.

In conclusione, Francesco d’Assisi è un libro agile (anche nel prezzo: 4,99 € in formato ebook), ma ricco di contenuti e significato. Si legge con facilità, ma lascia un segno profondo. Un omaggio rispettoso e coinvolgente a una figura che ha saputo cambiare il mondo disarmando i cuori, uno per uno.

Elio Pollichino è un appassionato di storia, spiritualità e narrazione. Ha 47 anni e vive in Sicilia con sua moglie e sua figlia, che considera il punto di partenza e di arrivo di ogni progetto. Lavora come impiegato pubblico presso l’Università degli Studi di Palermo. Innamorato dell’Umbria, che considera la regione più bella d’Italia per i suoi luoghi storici, i paesaggi incantevoli e la ricchezza culturale, ha trovato in Assisi una fonte di ispirazione profonda.

“Francesco d’Assisi: L’uomo che volle cambiare il mondo” è la sua prima pubblicazione, nata dal desiderio sincero di raccontare con semplicità la vita straordinaria del “poverello di Assisi”. Con uno stile accessibile e coinvolgente, Elio unisce rigore nella ricerca e sensibilità umana, offrendo al lettore un racconto capace di emozionare e far riflettere.