Comerci: Nicotera Marina è una cittadina turistica con grande potenzialità

di Enzo Comerci *

Dopo anni di abbandono e degrado nell’ultimo periodo la ditta incaricata di vari servizi in tutto il territorio Comunale, attraverso i suoi dipendenti, naturalmente con i soldi dei cittadini, ha fatto un buon lavoro di pulizia e sistemazione del verde pubblico dando la possibilità, finalmente, ai cittadini di poterne usufruire. A ciò non sappiamo, e non lo vogliamo sapere, se le nostre continue denunce pubbliche siano state di qualche utilità. Rimane ancora il “Monumento alla Vergogna” che nel tempo, per le sue rare peculiarità, ha assunto interesse nazionale richiamando flotte di visitatori in particolare bambini.

* “Opposizione Civica”

Il Portavoce