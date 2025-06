Soverato, il 5 e 6 luglio torna il “Vintage Fest”: musica, vinili, handmade e stile retrò al Giardino degli Angeli

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 il Giardino degli Angeli di Soverato (Catanzaro) ospiterà il Vintage Fest, evento dedicato agli amanti della musica, del vinile, dell’artigianato creativo e dello stile retrò. Dalle 18:00 fino a tarda sera, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera d’altri tempi tra mercatini, giochi, photo booth e intrattenimento musicale, con ingresso gratuito.

Il format, ormai diventato appuntamento fisso per appassionati e curiosi, è promosso con il patrocinio della Città di Soverato e vedrà la partecipazione di numerosi espositori selezionati grazie alla collaborazione con Vintage Market Calabria. In mostra e in vendita abbigliamento vintage e second hand, articoli handmade realizzati da artisti e artigiani calabresi: accessori, borse, ceramiche, gioielli, illustrazioni e oggetti d’arredo, in un mix di creatività e memoria.

Spazio anche alla musica, con un’ampia esposizione e vendita di vinili e gadget musicali a cura di Semplicemente Dischi, e alle attività ludiche grazie all’area giochi pensata per grandi e piccini. Non mancheranno i momenti di convivialità con l’area lounge dedicata a food & drink e l’angolo photo booth per immortalare l’esperienza in perfetto stile vintage.

Media partner dell’iniziativa sarà Radio Valentina, in diretta dal festival con talk, interviste e musica dal vivo. Un weekend tra nostalgia, creatività e divertimento, nel cuore dell’estate soveratese.