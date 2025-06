Crotone, gli architetti dell’ordine provinciale si sono incontrati a Napoli con i colleghi del Sud

L’incontro è avvenuto sabato 28 Giugno, presso la nuova sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in via Brin, nella sala delle Assemblea “Sirica”. Una giornata di confronto e lavoro che ha riunito, nell’ambito del Coordinamento degli Ordini del Sud Italia, 25 Ordini delle regioni del Mezzogiorno.

I lavori sono stati aperti dai saluti e dall’introduzione del Presidente dell’Ordine ospitante, Lorenzo Capobianco, che ha sottolineato l’importanza di momenti di dialogo strutturato tra gli Ordini per consolidare una visione politica condivisa e rafforzare il ruolo dell’architetto nelle trasformazioni in corso.

Oltre al Presidente Capobianco, la riunione è stata coordinata dai due past coordinatori Francesco Livadoti dell’Ordine di Crotone e Raffaele Cecoro dell’Ordine di Caserta. La giornata è stata caratterizzata da un dibattito intenso e proficuo, al quale hanno partecipato attivamente tutti i Presidenti presenti, offrendo contributi di grande rilievo sia sul piano dei contenuti sia sul metodo di lavoro.

È stata un’occasione importante per rafforzare il dialogo interistituzionale e per condividere, in un clima di piena collaborazione, indirizzi politici e proposte operative a tutela della professione e della figura dell’architetto, oggi più che mai chiamato a confrontarsi con scenari complessi e in continua trasformazione: dal governo del territorio al tema del lavoro, dalle politiche abitative alle grandi sfide ambientali.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di passaggio significativo: l’architetto Franco De Lorenzi è stato nominato nuovo Coordinatore del Coordinamento degli Ordini del Sud, succedendo all’architetto Gerardo Leon, cui è andato il ringraziamento unanime dei colleghi per l’impegno profuso nell’anno del suo mandato appena trascorso.

I lavori si sono conclusi con l’approvazione di un documento d’indirizzo condiviso, che sintetizza le principali priorità politiche e operative per il prossimo mandato del Coordinamento.

La Calabria ha partecipato ai lavori con il Presidente ed il segretario dell’Ordine di Crotone Giovanni Gentile e Alessandro Formaro, con il Presidente di Catanzaro Eros Corapi, con il Presidente di Vibo Valentia Fabio Foti, con il Presidente di Reggio Calabria Santina Dattola ed il past President Ilario Tassone.