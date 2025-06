Lunedì mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti nei pressi del deposito delle Ferrovie dello Stato per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in una recinzione. L’animale è stato estratto in sicurezza e successivamente affidato a un’associazione di salvataggio animali con sede a Collestrada, che si occuperà delle cure necessarie.