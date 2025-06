Un talento calabrese ai vertici dell’ingegneria dei trasporti: Marisdea Castiglione protagonista al symposium internazionale di Okinawa

Ha portato l’eccellenza della ricerca italiana fino in Giappone, al prestigioso symposium internazionale di Okinawa, dove è intervenuta come relatrice in rappresentanza dell’Università Roma Tre. Marisdea Castiglione, giovane ricercatrice originaria di Rende (Cosenza), è uno dei tanti esempi di talento calabrese che, costretto a cercare altrove le opportunità mancate al Sud, oggi brilla sulla scena accademica internazionale.

Laureata con il massimo dei voti in Ingegneria dei Trasporti presso l’ateneo romano, Marisdea ha poi vinto il concorso per il dottorato di ricerca nella stessa università, dove prosegue il suo percorso tra didattica e ricerca. Le sue competenze l’hanno portata a intervenire in importanti congressi di settore in diverse parti del mondo, confermando il suo profilo come una delle giovani promesse nel campo dell’ingegneria dei trasporti.

«Marisdea è sempre stata determinata, curiosa e appassionata. Vederla salire sui palchi internazionali per presentare le sue ricerche è una soddisfazione immensa», racconta con orgoglio il padre, Amerigo Castiglione. «È il frutto di tanti sacrifici, del suo impegno costante e della forza di volontà che ha sempre dimostrato. Come genitori, siamo fieri non solo dei suoi successi, ma anche della persona che è diventata».

Il suo percorso è motivo di orgoglio per la famiglia, ma anche per quanti credono nel valore del merito e della formazione. La storia di Marisdea richiama tuttavia a una riflessione più ampia sul tema delle diseguaglianze territoriali: troppi giovani meridionali sono costretti a lasciare la propria terra per trovare spazi di crescita. Il successo della ricercatrice calabrese testimonia che il talento non ha confini, ma rimane forte il bisogno di creare le condizioni affinché le eccellenze possano fiorire anche nel Mezzogiorno.