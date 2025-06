Tragedia sul lavoro a Mareno di Piave: muore Sankinder Singh, operaio di 60 anni travolto da una vasca

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, all’interno della ditta Ceda, situata in via Conti Agosti a Mareno di Piave. A perdere la vita è stato Sankinder Singh, operaio di origine indiana di 60 anni, residente a Santa Lucia di Piave.

Secondo una prima ricostruzione, Sankinder Singh stava effettuando operazioni di pulizia su una vasca contenente sostanze cementizie quando, per cause ancora da accertare, la struttura si sarebbe improvvisamente rovesciata travolgendolo. L’impatto è stato fatale: per Sankinder Singh non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme agli ispettori dello Spisal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ulss 2, incaricati di accertare la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente colleghi e residenti della zona, dove Sankinder Singh era conosciuto e benvoluto. Ancora una tragedia che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.