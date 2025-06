Gaza, Von der Leyen: “Situazione umanitaria abominevole. Serve cessate il fuoco sostenibile”

“Non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insostenibile”. Con queste parole il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha lanciato un nuovo appello al termine del vertice dei leader Ue, ribadendo l’urgenza di interventi immediati a sostegno della popolazione civile palestinese.

Von der Leyen ha sollecitato l’invio rapido e senza ostacoli di aiuti umanitari “in quantità adeguata” e ha rinnovato la posizione dell’Unione Europea a favore di “un cessate il fuoco sostenibile” e del “rilascio degli ostaggi”, come condizioni imprescindibili per giungere a una cessazione definitiva delle ostilità.

La dichiarazione giunge in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la crisi in corso nella Striscia di Gaza, dove la situazione umanitaria continua a deteriorarsi a causa del conflitto e delle difficoltà nel far arrivare gli aiuti essenziali.