Vibo Valentia. Radio Onda Verde: la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu ospite di Titty Marzano

Martedì 1° luglio, sulle frequenze di Radio Onda Verde (98 MHz), la conduttrice Titty Marzano ospiterà in studio la professoressa Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista e docente di Diritto pubblico al Politecnico di Milano.

Durante la trasmissione, in diretta anche sulla pagina Facebook Radio Onda Verde 98 MHz e tramite app, si affronterà il tema della “Memoria” in una doppia prospettiva: quella personale, intima, legata all’identità individuale, e quella collettiva, che riguarda i beni pubblici e la loro tutela.

Un dialogo aperto su come la memoria si intrecci con i diritti, il patrimonio comune e il senso civico, in un momento storico in cui ricordare diventa sempre più un atto di responsabilità.