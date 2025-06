MTC è sponsor ufficiale della squadra di basket maschile del Galatasaray

MCT Technic, primo produttore al mondo di sensori NOx eco-friendly, è stato nominato sponsor ufficiale della squadra di basket maschile del Galatasaray per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027.

ISTANBUL – Il Galatasaray Sports Club, la più importante istituzione sportiva della Turchia e uno dei maggiori marchi riconosciuti a livello mondiale, ha firmato un accordo con MCT Technic nominando l’azienda sponsor ufficiale della squadra di basket maschile per le stagioni 2025-2026 e 2026-2027. Dopo essere già stata sponsor di maglia della squadra durante la scorsa stagione, MCT Technic ha ora rafforzato la partnership diventando lo sponsor ufficiale del Galatasaray: nella prossima stagione, la squadra gareggerà con il nome “Galatasaray MCT Technic“.

MCT Technic, grazie alle forti competenze ingegneristiche, sviluppa soluzioni ecocompatibili con l’intento di fondere la propria visione orientata alla sostenibilità nei settori automobilistico e della mobilità attraverso la forza unificante del mondo dello sport. La partnership con il Galatasaray dimostra e incrementa l’impegno dell’azienda nei confronti dell’innovazione e dell’impatto sociale.

Furkan Yılmaz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MCT Technic, ha sottolineato l’importanza di questa partnership sportiva: “Quella che è iniziata come una sponsorizzazione di maglia nello scorso anno si è evoluta in un nuovo capitolo dove noi condividiamo il nome del Galatasaray. Questa partnership costituisce una pietra miliare significativa sia per il nostro marchio, sia più in generale per tutto il settore ingegneristico turco”.

Hacı Yılmaz, fondatore di MCT Technic, ha dichiarato: “Anni fa abbiamo creato un marchio tecnologico basato sulla ricerca e sullo sviluppo. Oggi, essere associati ad un’istituzione prestigiosa come il Galatasaray ci garantisce di essere sulla strada giusta. Siamo orgogliosi di unire il mondo dello sport a quello della tecnologia“.