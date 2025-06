Luigi De Siervo nuovo vice presidente della World Leagues Association

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è stato eletto all’unanimità vice presidente della World Leagues Association (WLA), organismo che rappresenta oltre 40 leghe calcistiche professionistiche nel mondo. La nomina è avvenuta durante la riunione del Board dell’associazione, svoltasi a Londra, alla presenza dei rappresentanti delle principali leghe internazionali, tra cui Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, MLS e Saudi Pro League. De Siervo succede a Enrique Bonilla (Liga MX, Messico), che ha lasciato l’incarico.

Con il nuovo ruolo, De Siervo entra a far parte del Management Board della WLA, accanto al presidente Richard Masters (Premier League) e al vice presidente Don Garber (MLS). Una nomina che rafforza la presenza italiana ai vertici del calcio mondiale e arriva in un momento delicato per l’equilibrio tra calcio nazionale e internazionale.

Nel corso dell’incontro, il Board ha affrontato le principali sfide che il calcio professionistico si trova ad affrontare, a partire dall’impatto del sovraccarico del calendario internazionale. Le leghe hanno ribadito l’urgenza di una maggiore cooperazione con gli organismi di governo del calcio e criticato la crescente pressione sulle competizioni nazionali, che rischia di compromettere la sostenibilità economica dei campionati e la salute dei giocatori.

Particolare attenzione è stata riservata al ricorso presentato da alcune leghe europee, insieme a FIFPRO Europe, presso la Commissione Europea contro le decisioni unilaterali della FIFA sul calendario delle partite internazionali e sull’organizzazione del nuovo Mondiale per Club.

Tra i temi discussi anche la sentenza della Corte di giustizia europea sul caso Diarra, in merito alla quale il Board ha confermato l’impegno per la tutela del sistema dei trasferimenti, ritenuto cruciale per il finanziamento dei club formatori. È stata inoltre avanzata una richiesta alla FIFA e all’IFAB per migliorare i protocolli riguardanti la gestione delle commozioni cerebrali nel calcio.

La prossima riunione del Board si svolgerà ad Atene il 13 e 14 novembre, in occasione dell’assemblea annuale della World Leagues Association.

«È fondamentale che le Leghe abbiano una voce forte e coesa nei processi decisionali globali», ha dichiarato De Siervo. «Mi impegnerò a rappresentare le istanze delle leghe nazionali e dei loro club, promuovendo l’innovazione e valorizzando il calcio come prodotto globale con un forte radicamento territoriale».