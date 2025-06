Meloni evoca “si vis pacem, para bellum”: significato e contesto

«Si vis pacem, para bellum». Il premier Giorgia Meloni ha evocato questa antica massima latina nel suo intervento di stamani, riportando al centro del dibattito politico un concetto che, pur risalendo all’epoca romana, conserva una sorprendente attualità. Tradotta letteralmente, la frase significa “se vuoi la pace, prepara la guerra”, ed è attribuita a Vegezio, scrittore e teorico militare del IV secolo d.C. Il significato è chiaro: la pace si mantiene non con la debolezza, ma attraverso la forza e la capacità di deterrenza.

Non è la prima volta che Giorgia Meloni ricorre a questa espressione. Già in passato, in occasione di missioni all’estero o nel contesto del conflitto in Ucraina, aveva fatto riferimento a questo principio per sottolineare la necessità di un apparato militare solido, pronto e credibile. Oggi, la citazione assume un peso ulteriore alla luce del contesto internazionale: il rafforzamento della NATO, la crescente instabilità in diverse aree del mondo e le richieste interne di maggiore sicurezza rendono quella frase non solo evocativa, ma anche programmatica.

Usare «si vis pacem, para bellum» in un discorso pubblico è una scelta che parla a più livelli. Sul piano interno, Meloni si rivolge a un’opinione pubblica sempre più attenta ai temi della sicurezza nazionale, della difesa dei confini e della prontezza dello Stato. Sul piano internazionale, il messaggio è chiaro: l’Italia intende presentarsi come un alleato solido, pronto a fare la sua parte in un mondo che non può più permettersi ambiguità strategiche.

Naturalmente, l’uso di una formula tanto incisiva può suscitare anche critiche. C’è chi potrebbe leggerla come un’esaltazione della forza bellica o come una giustificazione preventiva all’aumento delle spese militari. Ma la visione sottesa è più articolata: prepararsi alla guerra, nell’ottica di Meloni, non significa volerla, ma evitare che altri la impongano. È la logica della deterrenza, antica quanto il mondo ma ancora oggi al centro delle strategie geopolitiche.

In un’epoca in cui le parole dei leader sono attentamente pesate e analizzate, la scelta di Meloni non è casuale. Richiamare Vegezio significa richiamare alla responsabilità, alla consapevolezza che la pace – quella vera – si costruisce anche con mezzi forti, non con illusioni.