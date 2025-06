Il Movimento Indipendenza – Sicilia esprime solidarietà a Gianni Alemanno

In occasione della ricorrenza di San Giovanni, il Movimento Indipendenza – Sicilia ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto a tutti i Giovanni, con un pensiero particolare per Gianni Alemanno. L’ex sindaco di Roma viene definito dal Movimento “ingiustamente colpito dalla malagiustizia e dalla repressione politica”, in riferimento alle sue recenti vicende giudiziarie e alla sua posizione dichiaratamente sovranista e dissidente rispetto alle tradizionali coalizioni politiche.

Nel messaggio, il Movimento rinnova l’appello alla firma di una petizione per chiedere la scarcerazione di Alemanno, auspicando un suo ritorno alla vita politica attiva. La sua figura viene descritta come un punto di riferimento per “tutti i sovranisti seri” e per coloro che si oppongono a logiche di sudditanza geopolitica.

Il post, dai toni accesi e marcatamente identitari, sottolinea l’importanza di difendere le proprie idee anche nei momenti difficili, invocando una linea politica autonoma da influenze esterne, in particolare quelle provenienti da Stati Uniti e Israele.