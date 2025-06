Crotone, presentato il secondo premio “Pino Madonna” sport e diabete

La manifestazione che assegnerà diversi premi, presentata da Albino Lumare, avverrà venerdì 27 giugno presso l’hotel San Giorgio. Presenti alla presentazione il dottor Salvatore Pacenza, presidente diabetologi della Calabria e responsabile reparto diabetologia Asp Crotone, e il dottor Andrea Esposito consigliere Coni provinciale. Promozione e divulgazione della cura del diabete attraverso lo sport. Il premio alla memoria di “Pino Madonna” verrà dato ad atleti diabetici che non si sono fermati nel fare sport pur con il diabete. Anzi, hanno continuato a fare sport ancora più convintamente raggiungendo anche buoni traguardi. Premiati in precedenza due giovani atleti, un pallavolista di diciassette anni, e una ragazza quattordicenne che fa parte della federazione Arbitri di Crotone. Altri ragazzi saranno premiati il 27. E oltre ai premiati il ventisette giugno, presso l’hotel San Giorgio ci sarà la presenza di molti relatori, tra cui il dottor Salvatore Pacenza che amplieranno l’argomento Sport e diabete. Un tabù abbattuto ed un ritorno alla normalità per migliaia di atleti di ogni disciplina che si sono lasciato alle spalle l’incubo della “menomazione” fisica che impediva di fare sport agonistico.