Medio Oriente, l’analisi di un noto antropologo: “La Cina ha preso posizione. A settembre la guerra e il caos”

Un noto antropologo, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha offerto alla nostra redazione una riflessione lucida sul conflitto in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran. Le sue parole tratteggiano uno scenario globale di crescente polarizzazione, con un chiaro segnale che, a suo dire, la Cina ha ormai abbandonato la neutralità per schierarsi apertamente.

“La dichiarazione di Pechino non è un appello alla de-escalation. È un messaggio diretto agli Stati Uniti: la Cina è pronta a rispondere. Se Trump considera Israele un alleato strategico, Pechino guarda all’Iran come a un amico da proteggere. È una presa di posizione netta, inequivocabile”, spiega l’antropologo.

Secondo la sua analisi, il conflitto non è più una guerra a compartimenti stagni, ma l’avvisaglia di un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intero scacchiere globale. “Per come conosco io questo mondo, la svolta è vicina. L’Occidente non ha più il controllo del mondo arabo, come accadeva ai tempi dell’impero britannico. E nel mondo arabo, se ti identificano come nemico, lo resterai per tutta la vita: è fine vendetta mai. E questo è un sintomo preoccupante, perché significa che non c’è più spazio per la mediazione”.

Secondo l’esperto, la tregua apparente durerà ancora poche settimane: “Luglio e agosto sono mesi di grandi festività popolari, sia in Cina che in Iran. Ma proprio in quei mesi si pianifica l’impensabile, si prepara l’imprevedibile. Settembre sarà il mese della guerra, che esploderà portando il caos”.

In chiusura, l’antropologo propone una riflessione culturale, citando The Waste Land di T.S. Eliot: “L’Occidente dovrebbe rileggere quel testo. Racconta di un mondo postbellico ridotto a deserto, dove alla fine non restava che gridare Shanti, Shanti, Shanti – che significa ‘pace, pace, solamente pace’. Ma per arrivare a quel grido, bisogna prima attraversare il deserto”.

Le sue parole arrivano come un monito, una voce fuori dal coro che invita a leggere i segnali prima che sia troppo tardi.