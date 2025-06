Voltura Enel Energia al Codice Fiscale del Condominio: ecco come fare

La gestione delle utenze condominiali rappresenta spesso una questione delicata, soprattutto nei piccoli condomini senza amministratore. Tra le operazioni più comuni vi è la voltura della fornitura di energia elettrica, ovvero il passaggio di intestazione da una persona fisica al codice fiscale del condominio. Questa operazione è necessaria per regolarizzare la gestione delle spese comuni e garantire una corretta ripartizione tra i condomini. Ecco una guida dettagliata su come effettuare la voltura con Enel Energia.

Perché fare la voltura al codice fiscale del condominio?

In molti condomini, la fornitura di energia elettrica per le parti comuni (scale, ascensori, luci esterne) è intestata a uno dei condomini, il quale poi richiede il rimborso agli altri. Questa situazione può generare problemi di trasparenza e di equa ripartizione delle spese. Intestare la fornitura al codice fiscale del condominio permette di:

Evitare il rischio che il singolo intestatario sia l’unico responsabile del pagamento.

Assicurare una gestione più trasparente delle spese comuni.

Facilitare eventuali controlli fiscali e amministrativi.

Passaggi per effettuare la voltura con Enel Energia

1. Verificare la situazione attuale

Prima di procedere con la voltura, è necessario controllare lo stato della fornitura attuale:

Intestatario attuale : verificare che sia d’accordo con il passaggio.

: verificare che sia d’accordo con il passaggio. Ultima bolletta : controllare il codice POD (identificativo della fornitura) e il contratto in essere.

: controllare il codice POD (identificativo della fornitura) e il contratto in essere. Presenza del codice fiscale del condominio: se non esiste, bisogna richiederlo all’Agenzia delle Entrate.

2. Scegliere un rappresentante legale

Se il condominio non ha un amministratore formale, uno dei condomini dovrà farsi carico della richiesta in qualità di delegato. È consigliabile verbalizzare questa decisione in una riunione condominiale.

3. Preparare i documenti necessari

Per avviare la procedura di voltura, è necessario fornire a Enel Energia i seguenti documenti:

Modulo di voltura compilato (disponibile sul sito Enel Energia o presso un Punto Enel).

compilato (disponibile sul sito Enel Energia o presso un Punto Enel). Documento d’identità e codice fiscale del rappresentante del condominio.

del condominio. Codice fiscale del condominio (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate).

(rilasciato dall’Agenzia delle Entrate). Ultima bolletta della fornitura .

. Verbale condominiale che attesti la nomina del rappresentante per la richiesta.

che attesti la nomina del rappresentante per la richiesta. IBAN del condominio per l’eventuale domiciliazione bancaria.

4. Presentare la richiesta

La voltura può essere richiesta tramite:

Sito web di Enel Energia , accedendo all’area clienti.

, accedendo all’area clienti. Servizio clienti Enel Energia , contattabile al numero 800.900.860 (mercato libero) o 800.900.800 (Servizio Elettrico Nazionale – mercato tutelato).

, contattabile al numero (mercato libero) o (Servizio Elettrico Nazionale – mercato tutelato). Punto Enel più vicino.

5. Attendere la conferma della voltura

Una volta inviata la richiesta, Enel Energia impiega circa 5-7 giorni lavorativi per completare la voltura. Potrebbero essere applicati costi amministrativi in base al tipo di contratto e mercato (libero o tutelato).

La voltura della fornitura di energia elettrica al codice fiscale del condominio è un passo importante per una gestione più chiara ed equa delle spese comuni. Sebbene la procedura richieda alcuni passaggi burocratici, i benefici in termini di trasparenza e organizzazione giustificano l’impegno. Nei piccoli condomini senza amministratore, è fondamentale che i condomini collaborino per formalizzare la gestione delle utenze, evitando disguidi e controversie future.