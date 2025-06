Putin: “Non voglio nemmeno discutere di questa possibilità”. La reazione del Cremlino all’ipotesi di un attacco contro Khamenei

Durante un incontro con le principali agenzie di stampa internazionali, il presidente russo Vladimir Putin ha liquidato con fermezza l’ipotesi di un attacco contro la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Alla domanda su come reagirebbe Mosca nel caso in cui Khamenei venisse ucciso, Putin ha risposto seccamente: “Non voglio nemmeno discutere di questa possibilità”.

Una dichiarazione che, per quanto laconica, assume un peso rilevante nel contesto internazionale attuale, segnato da forti tensioni in Medio Oriente e da un’alleanza strategica tra Mosca e Teheran. Il rifiuto categorico di prendere in considerazione uno scenario del genere non appare solo come un gesto di cautela diplomatica, ma anche come un segnale: la Russia considera l’Iran un partner chiave nella sua visione multipolare del mondo, e non intende neppure contemplare un’escalation che possa compromettere gli equilibri regionali a vantaggio dell’Occidente.

Il tono deciso di Putin, privo di aperture a speculazioni o ambiguità, lascia intendere che per il Cremlino l’integrità della leadership iraniana è una linea rossa, tanto più in un momento in cui le relazioni tra le due potenze sono sempre più salde, sia sul piano politico che militare.