Loki, “Mondo diss-torto”: disponibile dal 20 giugno

Dal 20 giugno 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Mondo diss-torto” (Qanto Records), il nuovo singolo di Loki con Isa.

Loki e Isa tornano con un nuovo brano che affonda le radici nella trap, cruda e riflessiva, puntando il dito contro la patina artificiale dei social. Dopo il viaggio introspettivo di “Iconic Warrior”, Loki cambia registro ma non intensità, affiancandosi a Isa per scavare nella discrepanza tra ciò che mostriamo online e ciò che viviamo davvero.

Il testo è diretto e senza filtri: smaschera l’illusione dei momenti perfetti condivisi in rete e rivendica il valore della vulnerabilità e del dolore come motori di crescita. La produzione, cupa ed elettronica, amplifica il senso di alienazione e distacco, creando un’atmosfera sospesa tra il glitch urbano e un futuro disilluso.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Con questo brano volevamo esplorare quella discrepanza enorme tra la vita reale e quella che vediamo sui social. È come se tutti mostrassero solo il lato perfetto, senza lasciare spazio a ciò che rende la vita vera: le difficoltà, gli errori, i momenti di crescita. Il testo è diretto, tagliente, perché volevamo mettere a nudo questa idealizzazione online che spesso ci intrappola in aspettative irreali. Dal punto di vista sonoro, abbiamo scelto un sound cupo, proprio per creare quell’atmosfera un po’ inquietante che ti fa riflettere. È un pezzo che punta a far fermare le persone e pensare, senza giudizi, ma con la voglia di guardare oltre le apparenze.”.

Biografia

Loki aka Kilo è un rapper e artista nato a Trento nel 1997, con un’anima profondamente legata alla cultura hip hop. Lora, affinché ci sia incontro tra rap, arte e poesia, unisce liriche affilate, storytelling evocativo e sonorità immersive.

Con un’identità musicale in continua evoluzione, Loki mescola esperienze personali, visioni oniriche e riferimenti culturali, creando un universo sonoro intenso e riconoscibile. Dalle rime serrate ai ritornelli che restano in testa, la sua musica è un viaggio tra introspezione e ribellione.