Alla Galleria Orizzonti Arte Contemporanea il dubbio diventa arte con “non so, proprio non so”

Sabato 28 giugno 2025, alle ore 19.30, la Galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni inaugura non so, proprio non so, una mostra collettiva curata da Antonella Marino che riunisce le opere di Alessandro Passaro, Gianmaria Giannetti ed Enrico Pantani.

Il progetto si presenta come una riflessione radicale sulla crisi della verità e sulla necessità del dubbio. Al centro della mostra c’è l’idea che riconoscere i limiti del proprio sapere sia oggi non solo un atto di onestà intellettuale, ma anche una forma di resistenza critica. Come sottolinea la curatrice, non so, proprio non so è al tempo stesso una dichiarazione di incertezza e di consapevolezza: la verità non è più un dato oggettivo, ma una costruzione fragile, soggettiva e plurale.

In questo contesto, la pittura si rivela un linguaggio capace di disarticolare il reale anziché rappresentarlo. I tre artisti, affini per generazione ma diversi per sensibilità, si muovono nel solco di una pittura neo-figurativa che non cerca risposte, ma pone domande: sul visibile, sul linguaggio, sulla verità stessa.

Passaro, Giannetti e Pantani mettono in discussione i codici della rappresentazione attraverso una figurazione che spazia dall’ironia al perturbante, dal grottesco al lirico. Il loro è un “non sapere” che non rinuncia all’interrogazione, ma respinge ogni pretesa di certezza.

La mostra sarà visitabile negli spazi della galleria a partire dal 28 giugno.