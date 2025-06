Massimo Fattoretto ospite di Massimo Martire su Canale Italia: domenica 6 luglio uno sguardo sul futuro del marketing tra IA e scenari globali

Domenica 6 luglio alle ore 08:30, nel corso della trasmissione Notizie Oggi condotta da Massimo Martire su Canale Italia, sarà ospite Massimo Fattoretto, tra i maggiori esperti italiani di SEO e marketing digitale. L’appuntamento sarà l’occasione per analizzare le trasformazioni in atto nel mondo del marketing, in Veneto, in Italia e a livello internazionale, con uno sguardo attento all’impatto crescente dell’intelligenza artificiale e alle prospettive economiche dei prossimi anni.

Massimo Fattoretto è fondatore e CEO di Fattoretto Agency, agenzia nata nel 2014 e diventata un punto di riferimento nel panorama del digital marketing italiano, con una specializzazione nel posizionamento SEO per e-commerce, digital PR e analisi predittive supportate da tecnologie AI. Attualmente è anche Brand Ambassador per realtà autorevoli come Semrush, E-commerce School e 4brand Agency.

Laureato in Informatica Gestionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Fattoretto ha saputo coniugare competenze tecniche e visione strategica. Fin dagli inizi del suo percorso professionale ha investito sull’innovazione, mettendo al centro dei suoi progetti l’analisi dei dati e l’automazione dei processi digitali. In quest’ottica ha ideato FattoBoost, una piattaforma proprietaria basata su machine learning, in grado di elaborare dati provenienti da fonti come Google Search Console, Semrush, DataForSEO e Screaming Frog, per ottimizzare le performance dei siti web in modo predittivo.

Autore del libro “SEO per store manager. Guida all’acquisizione di un metodo”, edito da Dario Flaccovio, Fattoretto si distingue anche per l’impegno nella divulgazione e nella formazione: è relatore in eventi di rilievo nazionale e internazionale – come SMX, Florence Marketing Experience, Ecommerce School, Linkami Web Summit – ed è stato ospite anche di Google Italia.

Il suo lavoro ha ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2021 la sua agenzia è stata premiata ai Mediastars con la “Special Star per la Direzione Creativa”, mentre testate come Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Financial Times e Casaleggio Associati l’hanno inserita tra le aziende a più alta crescita del settore.

Nel 2021 ha inoltre fondato una seconda realtà, 4brand Agency, dedicata al potenziamento del branding digitale, e ricopre il ruolo di co-fondatore e segretario dell’associazione 4eCom, che promuove la cultura dell’e-commerce in Italia.

Con la sua visione concreta e orientata al futuro, Massimo Fattoretto rappresenta oggi una voce autorevole per comprendere come la tecnologia – in particolare l’intelligenza artificiale – stia ridisegnando i confini del marketing, influenzando il modo in cui le aziende comunicano, vendono e costruiscono relazioni.

L’intervista del 6 luglio sarà dunque un’opportunità per ascoltare riflessioni e prospettive su un settore in continua evoluzione, che sempre più richiede competenze trasversali, capacità analitiche e apertura all’innovazione.