Perugia. Barcaioli: “Con Marianelli Rettore, si apre una stagione di collaborazione tra Ateneo e Regione”

«Complimenti al professor Massimiliano Marianelli, nuovo rettore dell’Università degli Studi di Perugia. La sua elezione conferma la coesione di un Ateneo pronto ad affrontare nuove sfide, che vedranno la Regione Umbria al suo fianco con piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione». Lo dichiara l’assessore regionale Fabio Barcaioli, commentando l’esito del voto che ha portato Marianelli alla guida dell’Ateneo perugino.

«L’ho sentito telefonicamente poco prima della fine dello spoglio – ha aggiunto Barcaioli – un’ultima chiamata da professore, mentre da oggi si apre per lui un nuovo percorso da rettore. Sono certo che sarà una collaborazione proficua, nel segno della responsabilità e dell’ascolto».

L’assessore ha sottolineato anche il valore della formazione umanistica di Marianelli, definendola «un punto di forza che porterà profondità alla guida dell’Ateneo». «L’humanitas, intesa come cura e rispetto per l’altro – ha detto – sarà un riferimento importante per un’università sempre più aperta e inclusiva».

Barcaioli ha infine rivolto un pensiero al rettore uscente: «Ho sentito e ringraziato anche il professor Maurizio Oliviero per gli anni di impegno, in un tempo complesso, affrontati sempre con serietà e visione. A entrambi, i miei auguri più sinceri di buon lavoro».