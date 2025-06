Pizzo. Franco Torchia: “Questo è il mare che vogliamo. Altro che alghe e feci!”

Una dichiarazione accesa, ironica e appassionata quella del Professor Franco Torchia, che sui social ha espresso il suo personale elogio al mare di Pizzo e della Costa degli Dei, criticando però apertamente chi, a suo dire, ne deturpa l’immagine con allarmismi esagerati.

“Eccolo il mare che vogliamo. Trasparente e da ammirare per i suoi colori, la sua limpidezza, i suoi riflessi, il dolce suono dello sciabordio che ti culla”, scrive Torchia in un post in cui descrive un’esperienza di immersione totale e contemplativa.