Rifiuti. L’antropologo Cinquegrana: “A Maierato si nasconde tra gli alberi, al Nord c’è ordine e disciplina”

Un confronto amaro e diretto tra Sud e centro Nord Italia sul tema della raccolta dei rifiuti arriva dall’antropologo Pino Cinquegrana, che vive a Maierato, in Calabria. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Cinquegrana racconta la quotidianità della gestione dei rifiuti nel suo paese e la paragona alle pratiche osservate in Toscana e in Veneto.

“In Toscana, nei paesi più piccoli – scrive – usano un sistema efficiente. Nessuno tiene la spazzatura dentro casa, e c’è ordine e disciplina. Nei nostri paesi, invece, ancora per necessità si usa la busta di plastica della spesa, che la vedi sistemata tra alberi e recinzioni per renderla meno accessibile a gatti, cani e cinghiali”.

Un’immagine che racconta non solo un disservizio, ma anche una forma di adattamento “creativo” alla mancanza di soluzioni adeguate. A Maierato, come in molte città calabresi, il sistema di raccolta varia da Comune a Comune. In alcuni casi si usano contenitori interrati accessibili con tessere magnetiche, in altri la raccolta è porta a porta con bidoni differenziati. Ma il risultato è spesso lo stesso: la gestione resta inefficiente e i cittadini si arrangiano come possono.

“Ho pubblicato una foto da Firenze con il commento: ‘Questa è Firenze… mi domando perché questo divario?’”, scrive Cinquegrana, mettendo in evidenza la distanza non solo geografica, ma anche culturale e amministrativa nella gestione del bene pubblico.

Il paragone si estende anche all’esperienza del figlio, residente a Verona, dove “ogni mese acquista una tessera per aprire i bidoni e buttare la spazzatura”. Un sistema che, secondo l’antropologo, ha anche un’efficacia economica: “Così il Comune incassa i suoi soldi subito, senza bisogno di bollette aggiuntive”.

La riflessione di Cinquegrana tocca un nervo scoperto e pone una domanda che resta sospesa, tra rassegnazione e speranza: perché esistono ancora simili disparità nella gestione di un servizio fondamentale come quello dei rifiuti?