“Don Matteo 15”, a settembre il set si sposta a Spoleto: al via le riprese della nuova stagione

Primo ciak ufficiale per Don Matteo 15: la storica fiction di Rai Uno campione d’ascolti ha riacceso le telecamere. Il cast, guidato da Raoul Bova, si è ritrovato nei giorni scorsi a Formello, alle porte di Roma, dove la troupe ha avviato le riprese delle prime scene della nuova stagione. Ma è a settembre che l’attenzione si sposterà su Spoleto: la città umbra, infatti, tornerà ad ospitare il set della serie per circa un mese.

Confermata così la solida partnership tra Don Matteo e il comune umbro, nata nel 2013 con la nona stagione e poi consolidata nel tempo. Un sodalizio che ha permesso al grande pubblico di scoprire scorci iconici del centro storico di Spoleto — come piazza Duomo e piazza Campello — così come perle della Valnerina tra cui Castelluccio e Vallo di Nera. Anche per la nuova stagione la produzione sembra intenzionata a valorizzare luoghi simbolo e paesaggi suggestivi della zona.

Sul fronte della trama, le anticipazioni fanno già discutere i fan. Una delle immagini trapelate dal set mostra, accanto al classico ciak, un cappello da carabiniere donna: un indizio che lascia pensare all’ingresso in scena di una nuova capitana, potenzialmente destinata ad avere un ruolo centrale nella narrazione. Tra i nomi papabili per interpretare il personaggio, si fa quello di Irene Giancontieri, giovane attrice formatasi all’Accademia “Silvio D’Amico” e applaudita protagonista ne La Casa Nova di Goldoni nel 2024.

Resta invece in dubbio il futuro del PM Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger: il suo arco narrativo, infatti, si è chiuso nell’ultima puntata di Don Matteo 14. Intanto, si preannunciano nuove sfide anche per il protagonista Don Massimo, il prete interpretato da Bova. Confermati i volti storici del cast: Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta (Natalina), Eugenio Mastrandrea (capitano Diego Martini) e Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte). La messa in onda di Don Matteo 15 è prevista, salvo cambi di palinsesto, per la primavera 2026.