Operazione “Diomede”: 19 misure cautelari tra Canosa di Puglia e Bari per estorsione mafiosa, armi e droga

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e Foggia, denominata “Indagine Diomede”. I militari stanno dando esecuzione a 19 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati tra cui estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.