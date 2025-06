Anche il meteo invita a votare: attesa per il nuovo Rettore dell’Università di Perugia

Anche il clima, stavolta, sembra fare la sua parte per favorire la partecipazione al voto. Dopo giornate di caldo rovente, domani – proprio in concomitanza con l’elezione del nuovo Rettore dell’Università di Perugia – le temperature sono attese in lieve calo, regalando qualche ora di tregua e, perché no, un incentivo in più a recarsi alle urne.

Si distende anche il clima “politico”. Oggi è la giornata del silenzio elettorale, tempo di riflessione soprattutto per coloro che, fino all’ultimo, hanno scelto di non prendere posizione. Si tratta però di una minoranza, probabilmente non sufficiente a stravolgere gli equilibri consolidati al primo turno.

Domani si vota dalle 8:30 alle 18:30, con modalità più celeri rispetto alla prima tornata. L’ateneo ha infatti raddoppiato le postazioni di voto per evitare i disagi già registrati, quando le lunghe code avevano scoraggiato molti dall’esprimere la propria preferenza. La macchina organizzativa dell’Unipg si è attivata per favorire la giusta partecipazione al voto.

Nel frattempo, scaramanzia a parte, fervono i preparativi nei comitati elettorali, in particolare in quello del Rettore in pectore. Perugia non sarà Napoli – dove la scaramanzia è quasi una religione – ma nemmeno qui si scherza quando si parla di portafortuna e riti propiziatori.

Seguiremo la giornata in tempo reale, fino alla proclamazione ufficiale del nuovo Rettore, che avverrà in diretta sul portale dell’Università. In teoria, l’esito potrebbe essere disponibile già dalle 18:31, ma – come dimostrato al primo turno – qualche minuto in più è necessario per avviare la diretta. L’annuncio ufficiale è dunque atteso attorno alle 19.

Televisioni, stampa locale e nazionale sono già pronte: l’Università di Perugia si prepara ad accogliere chi, da domani, avrà l’onere – e l’onore – di guidarla verso il terzo decennio del nuovo millennio.