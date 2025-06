Tolentino sotto choc per il femminicidio di Gentiana Hudrha: uccisa dall’ex marito Arben Hudhra

Tolentino, piccolo centro vicino a Macerata, è sconvolta dall’ennesimo femminicidio. Gentiana Hudrha, 45enne di origine albanese e madre di due figli adulti, è stata accoltellata a morte nel tardo pomeriggio di sabato in viale Benadduci, nel cuore della città. L’aggressione è avvenuta in una zona molto frequentata, sotto gli occhi dei passanti, che hanno sentito le urla ma non sono riusciti a fermare l’assalitore.

Il presunto autore del delitto è l’ex marito 55enne, Arben Hudhra, che è rimasto sul posto dopo l’omicidio ed è stato trovato dai carabinieri seduto su una panchina, apparentemente in stato di stordimento. L’uomo, anch’egli di origine albanese, non ha opposto resistenza e, secondo le prime informazioni, soffrirebbe di disturbi psichiatrici.

Gentiana viveva da tempo a Tolentino, dove era molto conosciuta. La coppia era separata da circa tre anni e aveva due figli di 21 e 23 anni. Al momento non risultano precedenti segnalazioni di violenze o minacce. Le forze dell’ordine stanno ascoltando familiari e testimoni per ricostruire i motivi della tragedia e capire se ci fossero segnali di allarme ignorati.