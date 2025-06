Perugia. Francesco Cataldo Verrina: la voce libera del jazz e della comunicazione

In un’Italia che spesso dimentica il valore delle visioni indipendenti, Francesco Cataldo Verrina rappresenta un’anomalia necessaria: autore prolifico, critico musicale, saggista e narratore con uno stile tagliente e riconoscibile. Nato in Calabria ma trapiantato in Umbria da oltre quarant’anni, Verrina è una figura poliedrica che ha saputo costruire nel tempo un proprio spazio nel mondo della cultura, lontano dalle correnti dominanti e dalle convenzioni accademiche.

Dagli esordi come autore e conduttore radiofonico, passando per gli studi in Antropologia e Sociologia con un focus sulla cultura afroamericana, fino alla lunga attività giornalistica iniziata negli anni Ottanta sulle colonne del Corriere dell’Umbria, il suo percorso è segnato da una costante: l’attenzione per le forme della comunicazione e il linguaggio della musica come strumenti per leggere la società.

Verrina ha firmato decine di libri che spaziano dall’analisi pubblicitaria alla narrativa umoristica, ma è nella critica musicale che ha trovato una vera vocazione. Con il web magazine Doppio Jazz – di cui è direttore editoriale – e le collaborazioni con Il Giornale dell’Umbria e GRooVeBack Magazine, ha raccontato il jazz con rigore e passione, riuscendo a coniugare divulgazione e approfondimento. La sua vasta produzione editoriale per Krietrius Edizioni è diventata nel tempo un punto di riferimento per appassionati e studiosi: dai saggi su Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk e Lee Morgan, fino alla storia della disco music e dell’Italo Disco, ogni titolo è un tassello di un progetto più ampio di contro-narrazione musicale.

Lontano dai riflettori, ma sempre presente nel dibattito culturale grazie alla forza della scrittura, Francesco Cataldo Verrina continua a raccontare la musica come fatto umano e sociale. E lo fa con uno stile personale, spesso ironico, mai allineato, capace di restituire senso critico in un’epoca di slogan e algoritmi.