L’estate informativa di Canale Italia. Un luglio ricco di ospiti e contenuti con Massimo Martire a Notizie Oggi

Sarà un luglio denso di appuntamenti e volti noti quello che ci aspetta su Canale Italia, con Notizie Oggi, tra i programmi di informazione nazionale più seguiti. Il popolare conduttore Massimo Martire accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, proponendo temi di attualità, storie emozionanti e ospiti di rilievo, in un palinsesto ricco e dinamico.

Ecco alcuni degli appuntamenti già confermati.

Domenica 6 luglio, alle 08:00, si parlerà di eccellenze agroalimentari e valorizzazione del territorio con Marcello Francioso ed Enzo Vinci. Francioso è un giovane imprenditore in forte crescita, attivo nel campo della comunicazione e del marketing su scala nazionale. Vinci è Presidente del Consorzio del Monteporo DOP, impegnato nella promozione dei prodotti tipici calabresi.

Alle 08:30, sarà protagonista Massimo Fattoretto, imprenditore veneto e specialista del marketing digitale per brand italiani e internazionali. Fattoretto è considerato tra i giovani imprenditori emergenti, spesso presente nelle classifiche ufficiali delle testate di settore.

Lunedì 7 luglio, alle 08:00, spazio alla buona sanità con il dott. Bruno Nardo, chirurgo di fama e docente universitario. Dopo prestigiose esperienze in tutta Italia – a partire da Bologna – è tornato nella sua Calabria per investire nella medicina d’eccellenza.

Alle 08:30, si affronterà un tema delicato: il “Diario delle carceri” dell’ex Ministro Gianni Alemanno, con l’avvocato Pino Scianò, esponente del movimento politico fondato dall’ex sindaco di Roma. Possibile la presenza di altri ospiti per arricchire il dibattito su un tema molto sentito.

Sabato 12 luglio, dalle 06:50 alle 07:30, si racconterà la storia di Domenico Nardo, che dopo la perdita della figlia Rachele ha dato vita a un’associazione in suo nome. Un racconto di dolore, fede e rinascita, con un forte messaggio di speranza.

Alle 07:30, ci si sposterà a Torino con Gabriele Pantaleo, imprenditore web pluripremiato per le sue strategie SEO. Insieme a Massimo Martire, si aprirà una finestra sul mondo del web tra intelligenza artificiale, etica e trasformazioni digitali.

Lunedì 14 luglio, dalle 06:50 alle 07:30, focus sul mondo degli anziani in Italia, con il giornalista Francesco Mannarino (Gazzetta del Sud) e Maria Brunella Stancati, Presidente nazionale di Anziani Italia.

Alle 07:30, l’antropologo Pino Cinquegrana ci guiderà in un viaggio sulle tracce dell’emigrazione italiana verso le Americhe. I suoi studi offrono una riflessione attuale su un fenomeno storico che ancora oggi parla al presente.

Tra i temi forti di questo luglio, anche quello della sicurezza e del lavoro nei settori chiave del Paese:

24 luglio , alle 08:00 , sarà ospite Mino De Pinto , capogruppo degli ormeggiatori e barcaioli del porto di Vibo Valentia Marina , per discutere del mondo portuale , tra sicurezza, professionalità e il ruolo strategico degli scali locali. Poco prima, alle 07:30 , interverrà Augusto Rossi (Team Vannacci Perugia) per un’analisi sull’ordine pubblico in un’estate ad alta tensione.

Domenica 20 luglio, alle 06:50, il giornalista e direttore di mauxa.com e dailybloid.com Giovanni Menicocci ci accompagnerà nel mondo del cinema, tra festival italiani, produzione indipendente e nuovi scenari.

Giovedì 31 luglio, alle ore 06:50 torna Fausto Sposato, Infermieri Calabria, per parlare di Sanità. Alle 08:00, Franco Torchia ci condurrà in un racconto intenso sulla civiltà contadina, tra memoria e identità. Focus speciale su Francavilla Angitola e sul valore delle radici nel Sud d’Italia.

Alle 08:30, sarà la volta di Rino Logiacco e Pino Livadoti, redattori e colonne portanti di La Prima Pagina.it, per una riflessione sull’evoluzione dell’informazione online. Una piccola finestra redazionale, che tornerà anche in futuro con il benestare della redazione di Notizie Oggi.