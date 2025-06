Ballottaggio all’Università di Perugia, Gammaitoni: “Andare a votare è un dovere. Sostengo Marianelli”

In vista del turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, che si terrà martedì prossimo, il prof. Luca Gammaitoni – terzo candidato più votato al primo turno – ha rivolto un appello alla comunità accademica, sollecitando una partecipazione attiva al voto e annunciando il proprio sostegno al prof. Massimiliano Marianelli.

“Capisco che la data avanzata del voto o eventuali delusioni per il risultato precedente possano scoraggiare – scrive Gammaitoni in un messaggio indirizzato a docenti, personale e studenti – ma sarebbe un errore. Il voto è espressione di democrazia, e la nostra Università ha bisogno di una partecipazione costante e consapevole”.

Gammaitoni ha anche espresso apprezzamento per la decisione del prof. Daniele Porena di confermare la propria candidatura al ballottaggio, definendola “segno di maturità e affidabilità”.

Infine, ha invitato i propri sostenitori a convergere su Marianelli, sottolineando la necessità di un cambio di passo: “Spero che la nostra Università possa crescere e migliorare, per raggiungere il gruppo dei migliori Atenei in Italia e in Europa”.

Il ballottaggio si preannuncia decisivo per il futuro dell’Ateneo, dopo un primo turno che non ha visto nessuno dei candidati raggiungere la maggioranza assoluta.