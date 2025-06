Ballottaggio per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Cisl Umbria e Cisl Università sostengono Massimiliano Marianelli

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – In vista del ballottaggio per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il sessennio accademico 2025/2026 – 2030/2031 che si terrà il prossimo 17 giugno, CISL dell’Umbria e CISL Università esprimono il proprio convinto e unanime sostegno alla candidatura del Prof. MASSIMILIANO MARIANELLI che, sin dall’inizio della sua carriera accademica, è dirigente sindacale della Federazione Regionale CISL Università dell’Umbria.

Il Prof. Marianelli ha ricoperto per due mandati il ruolo di componente della Segreteria Regionale della Federazione Regionale CISL Università dell’Umbria oltre ad essere titolare dell’incarico di Coordinatore Nazionale Personale Docente, incarico che il Prof. Marianelli svolge con competenza, serietà e dedizione a supporto della Segreteria Nazionale CISL Università.

Gli impegni programmatici del Prof. Marianelli a porre al centro del sistema di concertazione le RELAZIONI SINDACALI considerandole elemento fondamentale per raggiungere accordi efficaci e garantire stabili confronti con le OO.SS., unitamente all’impegno a porre al centro la persona e il suo benessere nonché ad attuare politiche per la valorizzazione del personale TAB/CEL e delle rispettive competenze, costituiscono a nostro avviso pilastri fondamentali per una governance di Ateneo che tiene al recupero di tanti e significativi valori ma soprattutto a riaccendere nel personale il c.d. senso di appartenenza all’istituzione che, negli ultimi anni si è fortemente affievolito – se non addirittura svanito -, con l’obiettivo di tornare a sentirsi tutti parte della medesima comunità ACCADEMICA strategia vincente che, negli anni passati, ha fatto grande questo Ateneo.

Riteniamo, infatti, che in un’epoca in cui le sfide sono all’ordine del giorno, è più importante che mai riconoscere e coltivare quel legame profondo che unisce il personale all’ istituzione.

Il senso di appartenenza non è solo una parola, ma una forza propulsiva che si manifesta ogni giorno nell’impegno, nella dedizione e nella passione con cui tutta la comunità Unipg contribuisce al successo della nostra Università.

Sentirsi parte di una comunità condividere obiettivi, celebrare successi e affrontare insieme le difficoltà significa sapere che il lavoro di tutti, contribuisce a un quadro più ampio e significativo. Ogni singola persona, con il proprio ruolo e le proprie competenze, è un tassello fondamentale di questo mosaico complesso e dinamico.

Di tutto questo il personale TAB/CEL dell’Università degli Studi di Perugia ne ha estremamente bisogno: la categoria rivendica il riconoscimento della pari dignità alle altre componenti dell’Ateneo.

Siamo certi che l’elezione del Prof. Marianelli a Magnifico Rettore rappresenterà un passo importante per il futuro della nostra Università e ci mettiamo a disposizione per collaborare costruttivamente al raggiungimento degli obiettivi delineati nel suo programma.

Cisl Umbria e Cisl Università Umbria