La Rete di Imprese VISIT MARTA

propone ed invita all’evento

“Vivi e Gusta Marta e Festa del Villano:

Un Viaggio tra Tradizione e Sapori sul Lago di Bolsena”

La manifestazione si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno 2025

nel borgo di Marta alla riscoperta dei sapori di un tempo



MARTA – La Rete ‘Visit Marta’, beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche, ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023, propone ed invita ad un altro grande evento inserito nel calendario programmatico organizzato in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Madonna del Monte, il Circolo culturale Alberto Lisoni, il Circolo socio culturale Rolando Nibbio e il Consorzio turistico Lago di Bolsena e Slow Food Viterbo e Tuscia che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno: “Vivi e Gusta Marta e Festa del Villano, un Viaggio tra Tradizione e Sapori sul Lago di Bolsena”.

Nel pittoresco borgo di Marta, in località Porto, torna “Vivi e Gusta Marta”, un evento ospitato nella cornice della Festa del Villano, giunta alla sua XXI edizione.

L’iniziativa unisce la scoperta delle bellezze del borgo di Marta alla riscoperta dei sapori di un tempo, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso la cultura locale.

L’iniziativa, promossa dalla rete di imprese Visit Marta, nasce dalla volontà di valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, inserendosi armoniosamente nella cornice della tradizionale Festa del Villano. Questa scelta non è casuale: l’evento si propone di mantenere vivo il legame con le tradizioni popolari, offrendo al contempo una vetrina moderna per i prodotti tipici locali.

La collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia, che per l’occasione ha curato l’area mercatale coinvolgendo alcuni produttori del territorio, conferisce all’evento un carattere di particolare prestigio e autenticità, valorizzando le produzioni naturali e biologiche.

Inoltre il rinnovato partenariato della rete di imprese Visit Marta e Slow Food sottolinea l’impegno comune nella capacità di accogliere un turismo enogastronomico consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Durante La Festa del Villano si potrà partecipare alla caratteristica cena dalle ore 18. Inoltre si svolgeranno il Mercatino Samarcanda e il Mercato della terra con prodotti tipici del territorio. Il ricavato sarà utilizzato per scopi sociali.