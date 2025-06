Italia, arriva il primo weekend di caldo torrido: sei città da bollino rosso, come fronteggiare l’emergenza

Il primo fine settimana di caldo torrido dell’estate è alle porte. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, che monitora le ondate di calore durante tutta la stagione estiva, sabato 14 giugno si prevedono temperature elevate in diverse aree del Paese, tanto da far scattare l’allerta massima in alcune città.

Saranno sei le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello più alto di allerta che indica condizioni di rischio per la salute non solo per le fasce più fragili, ma per tutta la popolazione. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone.

Altre cinque città riceveranno il bollino arancione, che segnala un livello di rischio intermedio: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

I consigli per affrontare il caldo

Con l’arrivo del caldo intenso, il Ministero della Salute invita i cittadini a seguire alcune semplici ma importanti misure di prevenzione:

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).

della giornata (dalle 11:00 alle 18:00). Bere molta acqua , anche se non si ha sete, per mantenere una corretta idratazione.

, anche se non si ha sete, per mantenere una corretta idratazione. Consumare pasti leggeri , preferendo frutta, verdura e cibi ricchi di liquidi.

, preferendo frutta, verdura e cibi ricchi di liquidi. Indossare abiti leggeri , chiari e traspiranti, e proteggersi con cappelli e occhiali da sole.

, chiari e traspiranti, e proteggersi con cappelli e occhiali da sole. Rinfrescare gli ambienti domestici chiudendo le finestre durante le ore calde e arieggiando la casa la sera.

chiudendo le finestre durante le ore calde e arieggiando la casa la sera. Prestare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti con malattie croniche.

Le autorità raccomandano inoltre di limitare le attività fisiche intense all’aperto e di consultare il proprio medico in caso di sintomi da colpo di calore come mal di testa, nausea, debolezza o confusione.

L’ondata di caldo segna l’inizio di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa sul fronte meteo.