Cattedre “infangate”? La reputazione è una condanna senza processo

Succede a Milano, dove le università ambiscono all’eccellenza ma basta un’ombra per far vacillare un curriculum.

Succede a Palermo, dove la ricerca convive con lo stereotipo, e le insinuazioni valgono più dei titoli accademici.

Succede a Trieste, dove la frontiera è culturale prima che geografica, e il sospetto può viaggiare più veloce della verità.

Succede ovunque. Anche dove si insegna che il merito è tutto, ma si pratica il contrario.

Nel silenzio ovattato delle aule universitarie, l’allusione è diventata una lingua franca.

Bastano una foto combinata, un’indiscrezione ben piazzata, un titolo ammiccante: l’effetto è immediato, irreversibile, utile. A qualcuno.

La stampa, che dovrebbe proteggere la conoscenza e denunciare il potere, a volte lo asseconda. La reputazione è la nuova frontiera del controllo: chi la perde, perde tutto. Non serve dimostrare una colpa, basta fabbricare un’immagine ambigua.

Nel mondo accademico, dove la parola pesa e la carriera si costruisce su equilibri fragili, una mezza verità può essere più devastante di una bugia intera.

Chi ci guadagna? Chi vuole liberare una cattedra, chi punta a un avanzamento, chi gestisce equilibri interni con mano invisibile.

Chi ci perde? Chi crede nella ricerca, nella libertà di pensiero, nella dignità dell’insegnamento. Chi ogni giorno lavora per trasmettere sapere, non per difendersi da voci.

Eppure nessuno denuncia, pochi parlano. Perché nel mondo accademico, l’arma più potente è il discredito mascherato da notizia.

E allora, quando l’università diventa teatro di vendette e palcoscenico di insinuazioni, una domanda resta sospesa: a chi serve e a cosa serve “infangare” pensando di agire “impunemente”?