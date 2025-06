Grave incidente tra tre Tir nella notte sull’A1: un morto e due feriti

Drammatico incidente stradale poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A1, nel tratto tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Un tamponamento a catena ha coinvolto tre mezzi pesanti, con un bilancio tragico: il conducente dell’ultimo Tir, rimasto incastrato con la cabina nel semirimorchio del mezzo che lo precedeva, ha perso la vita sul colpo. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Gli altri due camionisti sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli, ma hanno comunque necessitato dell’intervento dei sanitari per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Orvieto, Montepulciano, Siena e Città della Pieve, insieme all’elisoccorso e alla polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.