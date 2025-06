A Dubai il 5° Festival Internazionale di Poesia e Arte della Via della Seta

Via della Seta: patrimonio culturale e ponte di pace tra Occidente e Oriente

di Franca Colozzo *

Il Forum Mondiale delle Nazioni Unite sulla Via della Seta (UNWSF) e la Silk Road International Poetry Federation (SRIPF), presieduti da Wang Fangwen, hanno presentato il 5° Silk Road International Poetry Festival, tenutosi nella splendida cornice della Biblioteca Mohammed bin Rashid, a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 23 al 30 maggio 2025, che ha visto la presenza di moltissimi poeti. Oltre cento poeti provenienti da Asia, Europa, Africa, America, Oceania, Cina ed Emirati Arabi Uniti si sono riuniti presso la Biblioteca Nazionale di Dubai per assistere all’inaugurazione del 5° Festival Internazionale di Poesia e Arte della Via della Seta a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Il discorso di apertura del Festival è stato a cura di Adel Khozam, Presidente Onorario del 5° Festival Mondiale di Poesia della Via della Seta e celebre poeta degli Emirati Arabi Uniti. Dopo i saluti di rito e le congratulazioni a Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, scelto come figura letteraria ispiratrice per i poeti del Forum Mondiale della Via della Seta, si è passati alla premiazione di quasi 100 poeti provenienti dai cinque continenti, inclusi 12 vincitori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti.

Il Dott. Mohammed Salem Al Mazrouei, membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore Esecutivo della Biblioteca Mohammed bin Rashid, ha tenuto un discorso mettendo in evidenza come la Via della Seta collegasse un tempo Dubai con la Cina e come vada riconosciuto a Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum il titolo di “Figura letteraria ispiratrice per i poeti della Via della Seta”, oltre al riconoscimento globale di essere un leader visionario che ha dedicato la sua vita alla rinascita della sua nazione, trasformando Dubai in una piattaforma globale per l’innovazione, la tolleranza e il dialogo culturale. I lavori si sono ormai conclusi, ma resta lo strascico di un evento globale in grado di collegare realtà eterogenee, un vero ponte culturale capace di far dialogare culture diverse.

In qualità di rappresentante (CEO – Chief Executive) di RRM3, vorrei mettere in evidenza che alcuni altri membri della mia Associazione Culturale RRM3-RINASCIMENTO RENAISSANCE Millennium III sono stati premiati. In particolare, il fondatore/presidente, prof. George Onsy (Cairo, Egitto), e la CEO (Executive Director) della stessa, nella persona dell’arch. Franca Colozzo (Italia). Inoltre, Premio Poeta Africano dell’Anno, al Presidente RRM3, Prof. George Onsy (Egitto), e Premio per il miglior film di poesia a Franca Colozzo (Italy) con la poesia: “Il Massacro degli innocenti – The Slaughter of the Innocents”.

L’ambito riconoscimento è stato attribuito dall’illustre poeta cinese e Direttore del Festival, Cao Shui, a cui va il merito di aver premiato tanti poeti, dando lustro anche al nostro Paese attraverso la premiazione ad altri italiani traduttori. Cao Shui, Vice Chairmain and General Secretary presso UNWSF, è stato, altresì, premiato con il BRICS Creator Order, mentre Adel Khozam ha consegnato a Wang Fangwen il premio Outstanding Contribution Award for Spreading World Silk Road Culture per conto del Forum Mondiale della Via della Seta delle Nazioni Unite. Cao Shui e Wang Fangwen hanno consegnato a Vadim Terekhin la Great Poetry Movement Medal.

La conferenza è supportata e guidata dal Forum Mondiale delle Nazioni Unite sulla Via della Seta, organizzato congiuntamente dal Comitato Internazionale per la Poesia del Forum Mondiale delle Nazioni Unite sulla Via della Seta e dall’Associazione Poeti Internazionali della Via della Seta, e co-ospitata da organizzazioni come la BRICS Writers Association, il Great Poetry Movement e la rivista World Poets.

I giornali più influenti degli Emirati Arabi Uniti, come The Union Newspaper, Dubai Newspaper e Gulf Newspaper, sono stati citati da decine di testate giornalistiche, tra cui Cina, Egitto, Libano, Unione Europea e Stati Uniti. I media di Dubai hanno anche condotto interviste speciali con il Presidente Onorario Adel Khozam, la Presidente Wang Fangwen e il Presidente Esecutivo Cao Shui. Per concludere, non c’è dubbio che questo Festival sia stato il più ambito dell’anno per la Poesia. Alcuni di noi italiani sono stati gratificati per aver avuto un posto d’onore in un contesto internazionale di così grande respiro.

*Architetto, artista, poetessa, scrittrice, CEO di RRM3 e Direttrice Esecutiva di GPLT (Londra, UK).