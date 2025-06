Vibo Valentia. A Palazzo Marzano l’avvocato scrittore Giuseppe Pasquino con “Solo la mafia può distruggere se stessa”

Si preannuncia un appuntamento di grande interesse civile e culturale quello del 10 giugno alle ore 18.45 a Palazzo Marzano, nell’ambito della sezione “La Pagina in più” della rassegna letteraria “Un libro al mese: Visto da vicino”. Protagonista sarà Giuseppe Pasquino, avvocato vibonese e autore del libro “Solo la mafia può distruggere se stessa”, un’opera che affonda lo sguardo oltre le apparenze del fenomeno mafioso.

Accanto a lui, a guidare il confronto, Roberto Maria Naso Naccari Carlizzi, docente di Storia dell’Europa moderna e contemporanea, per un dialogo che si annuncia ricco di spunti e riflessioni.

Il libro di Pasquino, provocatorio sin dal titolo, affronta con lucidità e senza timori retorici i limiti delle attuali strategie antimafia. Partendo da esperienze dirette e atti giudiziari, l’autore mette in discussione alcune misure come sequestri, confische e interdittive, che – sostiene – “hanno distrutto posti di lavoro e impoverito ulteriormente il Sud, contribuendo paradossalmente a rafforzare il condizionamento mafioso.”

Una visione che invita a riconsiderare il fenomeno mafioso come radicato nel degrado sociale ed economico del territorio, piuttosto che come entità esterna da estirpare solo con la repressione. Il testo affronta anche temi cruciali e attuali, come la liberalizzazione delle droghe leggere, il recupero sociale e l’utilizzo dei beni confiscati, con uno sguardo che si estende alle esperienze di altre regioni italiane, come la Sicilia e la Puglia.

Un’occasione per chi desidera confrontarsi su domande scomode, ricevere risposte non definitive ma stimolanti, e riflettere su un tema che tocca nel profondo la storia e il futuro del Meridione.