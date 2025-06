Algieri: la voce di chi non si arrende mai. “Ribelle nel silenzio” è il grido interiore che rompe ogni passività

Con il nuovo singolo “Ribelle nel silenzio”, Algieri torna a farsi sentire con forza e sincerità, dando voce a una ribellione che nasce da dentro, quando il silenzio diventa troppo pesante da sopportare. Il brano è un atto di resistenza personale e artistica, una presa di posizione contro l’annullamento e la rassegnazione, ispirato da un periodo di profonda introspezione.

Attraverso una scrittura viscerale e un sound deciso, Algieri racconta le sue battaglie interiori e la necessità di essere ascoltato. Abbiamo intervistato l’artista per scoprire cosa si cela dietro le emozioni che attraversano il brano, tra orgoglio, ferite e voglia di riscatto.

“Ribelle nel silenzio” riflette delle tue esperienze personali?

Assolutamente sì. Riflette emozioni e sensazioni che ho vissuto in prima persona, situazioni in cui ho sentito forte il bisogno di dire che non mi andavano bene.

Quali emozioni provi quando ascolti il brano finito?

Provo orgoglio e commozione. È emozionante sentire realizzato qualcosa che avevo solo immaginato.

Quali sono le tue battaglie interiori più grandi?

Sicuramente il conflitto tra il desiderio di esprimermi liberamente e la paura di non essere compreso o accettato.

C’è stato un momento preciso in cui hai deciso di scrivere questo brano?

Sì, durante un momento di introspezione personale, in cui ho sentito chiaramente l’urgenza di dire qualcosa di significativo attraverso la musica.

Raccontaci un momento che ti ha segnato e che ha ispirato il brano.

L’essermi sentito “annullato” per 4 anni E’ stato un periodo difficile che mi ha fatto sentire il bisogno urgente di reagire e di esprimere ciò che stavo provando attraverso la musica.