Informazione viva e territori protagonisti: “Vergari Day” in Calabria – Una puntata speciale di Notizie Oggi su Canale Italia

Complimenti a Canale Italia, a Massimo Martire e alla redazione di Notizie Oggi. Fare informazione pluralista e partecipata non è mai scontato: servono passione, competenza e spazi aperti al confronto. E questo spazio c’è, vivo e pulsante, come dimostrano le linee telefoniche sempre attivissime, con interventi da Biella a Napoli, da Udine a Perugia, da Roma e da ogni angolo del Paese.

Ampio spazio è stato dedicato alla Calabria positiva, con un focus emozionante sulla Riserva Naturale del Vergari e sul Comune di Mesoraca, in provincia di Crotone, in vista del Vergari Day, atteso per il prossimo fine settimana. Un evento che unirà cultura, musica e natura. Ai più giovani non sfuggirà la presenza della cantante Sarafine.

Tra fiumi, grotte, sonorità e testimonianze storiche di civiltà antiche, la natura emerge protagonista assoluta: flora e fauna da tutelare, ma anche sentinelle preziose delle oscillazioni climatiche in atto, come rilevato dagli esperti della Riserva.

Una puntata ricca di contenuti e suggestioni, che sarà presto disponibile su YouTube e sul portale ufficiale di Canale Italia. Non appena ci verrà gentilmente concessa la registrazione, saremo felici di condividerla anche noi.

Corsa al Rettorato di Perugia in tv

Nella diretta nazionale di oggi, tra le notizie in primo piano, il prof. Massimiliano Marianelli ha ricevuto il sostegno del collega Luca Gammaitoni: un segnale forte che spalanca le porte verso il Rettorato della storica Università di Perugia.