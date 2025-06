Vannacci: “Grazie a Silvio Leoni, guida solida per il futuro politico del figlio Simone”

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti di Silvio Leoni, padre del giovane politico Simone Leoni, coinvolto di recente in una vicenda che ha suscitato attenzione mediatica.

“Da padre – ha dichiarato Vannacci – la ringrazio per le sue parole e mi rendo conto quanto possa esserLe costato esporsi pubblicamente sulla questione.” Vannacci ha sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia nella formazione dei giovani, riconoscendo in Silvio Leoni “una guida solida” capace di accompagnare il figlio in un percorso di crescita e maturazione politica.

“Proprio dai passi falsi si impara a diventare uomini – ha aggiunto l’eurodeputato – e sono convinto che Simone, grazie al sostegno della sua famiglia e ai suoi valori, diventerà un ottimo politico”.

Nel suo intervento, Vannacci ha rimarcato il valore dell’esperienza per le nuove generazioni: “I giovani sono il nostro futuro ed è nostro dovere responsabilizzarli e spronarli affinché si spendano per la collettività, accettando anche qualche sbavatura nel loro percorso. L’importante – ha concluso – non è cadere, ma rialzarsi più forti di prima”.